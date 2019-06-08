Зубы сильнее, чем у акулы: ученые показали неизвестного морского монстра-"дракона"

Ученые показали фото малоизвестной глубоководной рыбы семейства драконовидных вида Aristostomias scintillans, которая имеет уникальные зубы, в разы острее и сильнее, чем у пираньи или акулы.

Как пишет The New York Times, данный вид обитает более чем на 1600 футов (более 487,68 км) под поверхностью океана.

Рыбы Aristostomias scintillans – темные, похожие на угрей, длиной примерно три с половиной дюйма (от 8 см). Эти существа светятся биолюминесцентным светом и создали сложную сенсорную систему, которая позволяет обнаруживать даже самые незаметные движения в глубинах океана, а затем притягивать и захватывать их добычу.

Иллюстрация. Океан pexels.com

Ученые выяснили, что тонкие, почти прозрачные зубы данного вида состоят из наноразмерных кристаллических частиц. Состав и структура этих нанокристаллов делают клыки "рыбы-дракона" более прочными, чем зубы некоторых из самых жестоких хищников рыб.

"Новые результаты заинтриговали как морских биологов, так и материаловедов. "Драконы" не сильные пловцы, поэтому исследователи задались вопросом, как они едят", – пишет издание.

The New York Times

"Они в основном болтаются в толще воды. Поскольку они не могут быть изучены живыми в лаборатории, любое наблюдение, которое может дать представление о биологии этих рыб, действительно ценно", – рассказала рыбный биолог из Университета Род-Айленда Жаклин Уэбб.

Исследователи подчеркивают, что понимание строения и материала зубов этих хищных рыб может помочь создать новые прочные и прозрачные синтетические материалы.

The New York Times

Как писал OBOZREVATEL, недавно ученые Национального управления по исследованиям океанов и атмосферы NOAA обнаружили на дне Мексиканского залива древний "корабль-призрак". На нем также нашли несколько артефактов из меди и железа.

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