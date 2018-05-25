Землю ждет разрушительная катастрофа: ученые узнали дату

Изменение климата в результате индустриализации приведет к повышению температуры на планете на 4 °C, что вызовет масштабные засухи и наводнения.

К такому выводу пришли китайские ученые, которые использовали в своих исследованиях набор численных экспериментов из 39 климатических моделей, передает Springer Link.

Согласно среднему показателю моделей, температура на Земле повысится на 4 °C в 2084 году, а к 2100 году будет ожидаться еще более сильное потепление, чем это происходит сезонно. Наибольшим будет повышение температуры в Арктике, за исключением лета.

Кроме того, осадков в субтропиках станет еще меньше, а в северных широтах их станет больше.

Новости Экологи прогнозируют глобальную засуху на Земле

По мнению ученых, повышение средней температуры серьезно угрожает экосистемам в районе промышленных городов.

Также специалисты прогнозируют небывалые засухи и масштабные паводки, результаты которых предугадать сложно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Гидрометцентре Украины сообщили, что количество засух в стране будет расти и будет охватывать все большие территории.