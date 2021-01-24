В США создали 'умную' детскую кроватку для лучшего сна ребенка. Фото

Компания Cradelwise, США, разработала детскую кроватку, оснащенную искусственным интеллектом.

С его помощью она изучает сон ребенка и помогает ему спать как можно дольше, сообщает Engadget. Как говорится в сообщении, кровать анализирует схемы сна и фиксирует, когда ребенок начинает двигаться и пробуждаться.

Прежде чем малыш начнет крутиться или плакать, колыбель мягко "подпрыгивает", чтобы убаюкать его. Едва ребенок засыпает – прекращает двигаться. "Умная" кроватка также имеет функцию воспроизведения музыки и способна изучать предпочтения малыша, чтобы создать индивидуальные "рецепты" сна и пробуждения.

А вверху над кроваткой компания разместила арку с камерой и монитором, которую родители могут передвигать по мере взросления ребенка. При помощи монитора можно контролировать состояние малыша через специальную программу.

Также в приложении можно просматривать аналитические данные о сне ребенка и контролировать функции кроватки.

На данный момент устройство не появилось в широком доступе, но производитель уже провел его бета-тестирование в Сан-Франциско и планирует принимать предзаказы в марте 2021 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве здравоохранения рассказали, почему трясти ребенка для успокоения смертельно опасно. По данным исследования, в Украине 5% родителей трясут детей и не знают, что они переживают период "фиолетового плача".