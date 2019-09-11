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11 сентября • обновлено в 11:26
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В сети высмеяли дизайн Iphone 11: что с ним не так

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11 сентября в Театре Стива Джобса в Купертино (Калифорния) состоялась презентация новинок от компании Apple. Миллионам зрителей показали iPhone 11, Apple Watch 5, iPad 7G.

Дизайн новых телефонов пришелся по вкусу не всем и в сети меньше чем за сутки появилось множество мемов и фотожаб с iPhone. OBOZREVATEL собрал лучшие из них.

В сети высмеяли дизайн Iphone 11: что с ним не так
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Цена iPhone 11 стартует от 699 долларов (17,5 тыс. грн). Он будет поставляться в шести цветах. Модель Pro будет стоить от 999 долларов (25 тыс. грн), Pro Max — от 1099 долларов (27,5 тыс. грн).

В сети высмеяли дизайн Iphone 11: что с ним не так
В сети высмеяли дизайн Iphone 11: что с ним не так
В сети высмеяли дизайн Iphone 11: что с ним не так
В сети высмеяли дизайн Iphone 11: что с ним не так
В сети высмеяли дизайн Iphone 11: что с ним не так
В сети высмеяли дизайн Iphone 11: что с ним не так
В сети высмеяли дизайн Iphone 11: что с ним не так
В сети высмеяли дизайн Iphone 11: что с ним не так
В сети высмеяли дизайн Iphone 11: что с ним не так
В сети высмеяли дизайн Iphone 11: что с ним не так
В сети высмеяли дизайн Iphone 11: что с ним не так
В сети высмеяли дизайн Iphone 11: что с ним не так
В сети высмеяли дизайн Iphone 11: что с ним не так
В сети высмеяли дизайн Iphone 11: что с ним не так

Как ранее писал OBOZREVATEL, вице-президент компании Apple Грег Йозвяк во время ежегодной презентации показал новый планшет iPad 7-го поколения. О характеристиках гаджета, который теперь поддерживает полноразмерную клавиатуру Smart Keyboard1, бизнесмен рассказал во время выступления в Театре имени Стива Джобса в Купертино.

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Apple Apple Tag Apple Watch iPhone 11 iPhone
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