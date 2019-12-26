В небе вспыхнуло кольцо: опубликованы поразительные фото солнечного затмения

В сети появились фото последнего в 2019 году мощного солнечного затмения, которое состоялось утром 26 декабря по киевскому времени.
Природное явление могли наблюдать жители стран Аравийского полуострова, Индии и Индонезии. Затмение было неполным, в небе наблюдался эффект "огненного" кольца.
В странах Персидского залива подобное явление наблюдалось в последний раз 150 лет назад. Для такого вида затмения должны совпасть несколько факторов. Луна должна находиться дальше от Земли – тогда она выглядит меньше, чем обычно. Также спутник должен находиться в фазе новолуния.
Опубликованы поразительные фото солнечного затмения
Khalid Al Hammadi/Instagram
Опубликованы поразительные фото солнечного затмения
lnmjstn/Instagram
Опубликованы поразительные фото солнечного затмения
Havrat Mayu/Instagram
Опубликованы поразительные фото солнечного затмения
Brenda Nicole Tan/Instagram
Опубликованы поразительные фото солнечного затмения
Ahmad Alromeadheen/Instagram
Опубликованы поразительные фото солнечного затмения
Andrey_diakonov/Instagram
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась онлайн трансляция солнечного затмения. Благодаря ей явлением смогли понаблюдать и жители Украины.
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