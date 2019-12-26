В небе вспыхнуло кольцо: опубликованы поразительные фото солнечного затмения

В сети появились фото последнего в 2019 году мощного солнечного затмения, которое состоялось утром 26 декабря по киевскому времени.

Природное явление могли наблюдать жители стран Аравийского полуострова, Индии и Индонезии. Затмение было неполным, в небе наблюдался эффект "огненного" кольца.

В странах Персидского залива подобное явление наблюдалось в последний раз 150 лет назад. Для такого вида затмения должны совпасть несколько факторов. Луна должна находиться дальше от Земли – тогда она выглядит меньше, чем обычно. Также спутник должен находиться в фазе новолуния.

Опубликованы поразительные фото солнечного затмения Khalid Al Hammadi/Instagram

Опубликованы поразительные фото солнечного затмения lnmjstn/Instagram

Опубликованы поразительные фото солнечного затмения Havrat Mayu/Instagram

Опубликованы поразительные фото солнечного затмения Brenda Nicole Tan/Instagram

Опубликованы поразительные фото солнечного затмения Ahmad Alromeadheen/Instagram

Опубликованы поразительные фото солнечного затмения Andrey_diakonov/Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась онлайн трансляция солнечного затмения. Благодаря ей явлением смогли понаблюдать и жители Украины.

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