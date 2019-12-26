Главная Новости
26 декабря • обновлено в 17:05
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Наука

В небе вспыхнуло кольцо: опубликованы поразительные фото солнечного затмения

846
Читать материал на украинском

В сети появились фото последнего в 2019 году мощного солнечного затмения, которое состоялось утром 26 декабря по киевскому времени.

Природное явление могли наблюдать жители стран Аравийского полуострова, Индии и Индонезии. Затмение было неполным, в небе наблюдался эффект "огненного" кольца.

Новости
Затмение 26 декабря: что оно натворит

В странах Персидского залива подобное явление наблюдалось в последний раз 150 лет назад. Для такого вида затмения должны совпасть несколько факторов. Луна должна находиться дальше от Земли – тогда она выглядит меньше, чем обычно. Также спутник должен находиться в фазе новолуния.

Опубликованы поразительные фото солнечного затмения

Опубликованы поразительные фото солнечного затмения

Khalid Al Hammadi/Instagram

Опубликованы поразительные фото солнечного затмения

Опубликованы поразительные фото солнечного затмения

lnmjstn/Instagram

Опубликованы поразительные фото солнечного затмения

Опубликованы поразительные фото солнечного затмения

Havrat Mayu/Instagram

Опубликованы поразительные фото солнечного затмения

Опубликованы поразительные фото солнечного затмения

Brenda Nicole Tan/Instagram

Опубликованы поразительные фото солнечного затмения

Опубликованы поразительные фото солнечного затмения

Ahmad Alromeadheen/Instagram

Опубликованы поразительные фото солнечного затмения

Опубликованы поразительные фото солнечного затмения

Andrey_diakonov/Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась онлайн трансляция солнечного затмения. Благодаря ей явлением смогли понаблюдать и жители Украины.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Анатолий Запорожский
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости технологий

Топ-публикации

Топ-блоги