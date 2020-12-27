В Британии придумали приложение, прогнозирующее будущее отношений

У школьников Великобритании может появиться приложение, призванное помочь им определиться с будущим их романтических отношений.

Инициатором проекта выступила адвокат и специалист в области семейного права, баронесса Белгравии леди Фиона Шеклтон, пишет BBC, ссылаясь на Times.

Таким образом она надеется поощрить молодых людей анализировать отношения и уровень совместимости с потенциальным избранником. Это поможет предотвратить ранние браки людей, которые не подходят друг другу, считает Шеклтон.

Как сообщается, адвокат выступила спонсором исследования ученых Университета Эксетера, которое показало, что несовместимость и нереалистичные ожидания становятся наиболее актуальными проблемами в отношениях среди молодого поколения.

На базе проекта Шеклтон планирует запустить приложение и серию учебных модулей. Перед тем как официально оформить отношения, специалист рекомендует поставить перед собой ряд вопросов, таких как "Хорошая ли пара для меня мой партнер?", "Хорошие ли мы друзья?", "Стремимся ли мы к одной цели в жизни?", "Видим ли мы друг в друге в большей степени хорошее?".

Как говорит адвокат, большинство ее клиентов признаются, что вступили в брак не с тем человеком.

Леди Фиона Шеклтон известна в Британии как "королева разводов". В частности, в разное время она представляла интересы принца Чарльза (в процессе развода с принцессой Дианой), сэра Пола Маккартни, а также принца Эндрю, разводившегося с Сарой, герцогиней Йоркской.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее писательница назвала три признака будущих серьезных отношений. Также ранее были названы пять основных ошибок мужчин в отношениях.