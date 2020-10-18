Выяснилось, почему COVID-19 болеют по полгода

В Британии ученые нашли причину того, что некоторые симптомы коронавируса могут сохраняться в течение шести месяцев и дольше даже после отрицательного теста на COVID-19.

Так, по данным специалистов из Национального института исследований в области здравоохранения страны, "затяжной" коронавирус говорит о том, что больной имеет сразу четыре синдрома: одышки, костно-мышечной боли, постоянной усталости и необратимых поражений внутренних органов, сообщается на сайте института.

Кроме того, ученые отмечают, что посткоронавирусному синдрому могут быть подвержены не только взрослые, но и дети. И хотя принято считать, что они менее уязвимы перед заболеванием, в дальнейшем COVID-19 может серьезно навредить их здоровью.

По оценкам специалистов, лишь на данный момент в Британии насчитывается более 60 тысяч тех, кто страдает от посткоронавирусного синдрома.

Как сообщал OBOZREVATEL, "затяжной" COVID-19 грозит даже тем, кто переболел коронавирусом в легкой форме. Кроме того, в Италии установили, что 87% переболевших COVID-19 имели симптом болезни даже спустя два месяца.