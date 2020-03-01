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1 марта • обновлено в 03:10
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Ученые: у тех, кто ворует и лжет – маленький мозг

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Ученые из Университетского колледжа Лондона обнаружили, что у людей, которые ведут антисоциальный образ жизни, мозг меньше, чем у тех, кто к этому не склонен.

Как говорится в исследовании The Lancet, такие люди прибегают к воровству, буллингу, лжи и насилию.

Стоит отметить, что эксперимент длился целых 45 лет. Во время него ученые сканировали мозг 672 человек, чтобы исследовать, как меняется их поведение в течение жизни. Результаты показали, что 441 людей никогда не вели себя антисоциально, 151 – проявляли антисоциальное поведение в молодом возрасте, а 80 человек всю жизнь прибегали к антисоциальному поведению.

У людей с антисоциальным поведением меньше мозг - исследование

У людей с антисоциальным поведением меньше мозг - исследование

ВолиньPost

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Среди всех этих категорий только у людей, которые на протяжении всей жизни прибегали к антисоциальному поведению, ученые обнаружили меньший размер мозга.

Так, изменения и уменьшения обнаружили в 282 участках мозга с 360, в том числе в части головного мозга, которая отвечает за принятие решения.

Ученые предположили, что такие изменения влияют на развитие навыков, которые контролируют поведение.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые доказали, что для мозга дошкольника, который часто играет на планшете, характерная недоразвитость и меньшие навыки грамотности.

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Автор
Марина Погорилко
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Dehtyaryov Ilya
Dehtyaryov Ilya
Лол... А если он украдёт алмаз на сумму 10 млн долларов использую ложь, манипуляцию и "антисоциальный образ жизни" ?
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Иванова Елена
Иванова Елена
Dehtyaryov Ilya, вопрос: что он с ним делать будет??)) выйдет на улицу и начнет орать "кому-кому-кому")))))))))))) или найдет кому сбагрить его, да так, чтоб не поймали)) вот по его поступкам и можно судить, что у него там с массой мозга)))))))))))
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