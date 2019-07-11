Ученые рассказали, от чего в доме может умереть кошка

Освежители воздуха представляют угрозу для здоровья кошек, ведь животные страдают от гипертиреоза и других болезней щитовидной железы.

В организме кошек за их жизнь накапливаются пламегасящие вещества из освежителей воздуха, набивки мебели и сухих кормов, передает Environmental Science & Technology.

"Кошачий гипертиреоз давно стал главной болезнью эндокринной системы среди пожилых и дряхлых кошек. Впервые о его существовании заговорили еще в 1979 году, и сейчас от него страдает примерно каждая десятая питомица в США и в других странах мира. Причины этого оставались неизвестными", – рассказывает Ким Андерсон из университета штата Орегон (США).

Еще в 1980 года было установлено, что в развитии гипертиреоза были замешаны вещества из группы полибромфенил эфиров (PBDE), которые производители одежды, пластиковой посуды, бытовой техники добавляли в свои продукты. Последние исследования указали на связь между PBDE и нарушениями в работе щитовидной железы у пожилых кошек.

К накоплению данных веществ в теле животных причастны материалы в новых домах, освежители воздуха, а также различные сухие корма. Вдобавок, от подобных проблем чаще страдали кошки, предпочитавшие спать на мебели, что говорит о скоплении OPE и PBDE на внутри их обивки или на их поверхности.

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