Ученые предрекли скорый крах Йеллоустону

Вулканологи, проводившие наблюдения за сейсмической активностью Йеллоустонской кальдеры, сделали тревожное заявление о том, что парку грозит опасность из-за высокой вероятности масштабного извержения вулкана.

В результате исследования ученые выяснили, что под поверхностью земли на территории знаменитого заповедника находится большое количество магмы. Она постепенно начинает "закипать", что, по данным ученых, может свидетельствовать о скором крупном извержении в скором будущем, пишет Daily Mail.

Вулканологи из Техасского университета считают, что формирование аномальных "магматических" вертикальных потоков под землей может свидетельствовать о начале необратимых процессов изменения мантии - части планеты между ядром и корой.

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При этом "разогретая" магмой мантия может простираться на десятки и сотни километров - тепловые показатели, схожие с данными в Йеллоустоне, были обнаружены исследователями даже в Мексике. Эксперты пришли к выводу, что извержение "супервулкана" в заповеднике, последнее пробуждение которого состоялось 630 тысяч лет назад, может произойти в ближайшие 10 лет.

В свою очередь, инженеры NASA предложили вариант как "охладить" магму и избежать чудовищного катаклизма. Для этого требуется практически полностью повторить сценарий фильма "Армагеддон" - отправить к вулкану команду бурильщиков, "просверлить" поверхность Земли на 10 километров в глубину и закачать под огромным давлением миллионы литров воды и специального раствора. Операция обойдется примерно в $3,5 млрд, однако на месте бурения ученые планируют поставить геотермальную электростанцию, которая должна частично окупить вложения.

Как сообщал "Обозреватель", из-за активного таяния гигантского ледника в Антарктиде, уже в ближайшие пару десятилетий человечество рискует столкнуться с новым природным катаклизмом - опасным подъемом уровня моря, что угрожает катастрофическими последствиями для цивилизации.