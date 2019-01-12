Ученые открыли самую яркую черную дыру во Вселенной: что известно

Орбитальная обсерватория Hubble открыла яркую и большую черную дыру, достигшую крайне высокой массы всего через 850 миллионов лет после Большого Взрыва.

На сайте космического телескопа, который сделал исторический снимок, представлены полученные данные, а также ученые рассказали о важности прорыва.

"Мы давно искали подобный объект, изучая самые дальние окраины космоса. Наши расчеты показывают, что более ярких квазаров в ранней и даже современной Вселенной, скорее всего, не существует", — сказал ученый Сяохуэй Фань из университета Аризоны в Тусоне (США).

Астрономы уверены, что их открытие позволит увидеть "тень" космического объекта. Они использовали глобальную сеть телескопов Event Horizon Telescope для изучения сверхмассивной черной дыры, которая находится в созвездии Стрельца на расстоянии 26 тысяч световых лет от Земли.

Этот объект назвали "Стрелец A", он находится в центре Млечного Пути. Черная дыра излучает яркий свет.

"Красивая спиральная галактика, видимая в центре изображения, известна как RX J1140.1 + 0307. Она представляет собой интересную головоломку. На первый взгляд, она кажется нормальной спиральной галактикой, очень похожей на Млечный Путь, но первые появления могут быть обманчивыми", – сказано в описании.

spacetelescope

Данные показывают не только, что сверхмассивная черная дыра аккрецирует вещество с чрезвычайно высокой скоростью, но также и то, что квазар может производить до 10 тысяч звезд в год.

"Его свойства и расстояние делают его главным кандидатом для исследования эволюции далеких квазаров и роли сверхмассивных черных дыр в их центрах для звездообразования", – рассказал соавтор исследования Фабиан Уолтер из Института астрономии Макса Планка в Германии.

spacetelescope

Результаты исследования будут обнародованы весной 2019 года. В настоящее время ученые завершают обработку полученных данных.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые пришли к выводу, что черные дыры могут не только поглощать практически любую материю Вселенной и двигаться почти со световой скоростью. Они открыли еще несколько способностей.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!