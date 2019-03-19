Ученые обнаружили удивительную способность человеческого тела

Человеческое тело может взаимодействовать с магнитным полем Земли.

Как передает УНИАН, ученые из США и Японии провели эксперимент, во время которого они построили шестиугольную камеру, стенки которой были сделаны из алюминия. Это было нужно, чтобы отгородить ее от электромагнитного вмешательства. Эти стены также содержали катушки, через которые проходил ток для создания магнитного поля такой же силы, как и у Земли. Добровольцев просили войти в камеру и сидеть там на деревянном стуле в темноте, глядя строго на север. При этом, за работой их мозга следили с помощью МРТ.

Во время некоторых экспериментов создавались магнитные поля с фиксированным направлением, а в ходе других полярность меняли. Также в некоторых случаях машину включали, но никакого магнитного поля не генерировали. В таких случаях доброволец в камере подвергались лишь земному магнитному полю. Участники экспериментов, которых было 34, не знали, что именно происходит с ними.

Результаты показали, что при определенных сценариев в человеческом мозгу происходил спад альфа-волн. Эта смена связана с процессом обработки информации. Так происходило, когда изначально созданное магнитное поле было направлено на север, а затем его направление меняли. Люди начинали понемногу поворачивать голову.

По мнению профессора Калифорнийского института технологий Джозефа Киршвинка, такая реакция объясняется тем, что мозг был "сбит с толку". Другими словами, он обнаруживал неожиданные изменения в среде. Важно то, что человеческое тело вообще способно выявлять такие изменения. Хотя разные участники экспериментов с разной интенсивностью проявляли эту способность.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые изобрели препарат, который способен улучшить регенерацию мышц после повреждения в пожилом возрасте.

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