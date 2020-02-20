Ученые не заметили: к Земле несутся опасные астероиды

Земле угрожают 11 астероидов, которые были неизвестны ученым. С одним из таких рано или поздно столкнется наша планета.

Об этом сообщает New York Post. Искусственному интеллекту удалось заглянуть на тысячи лет вперед и увидеть опасность.

Ученые упустили из виду данные астероиды. Чтобы больше не допускать ошибок, исследователи из Нидерландов создали сеть искусственного интеллекта, которая будет анализировать данные.

Компьютер будет выявлять объекты, расположенные на расстоянии примерно 7,5 миллиона километров от Земли, диаметр которых больше 100 метров.

"Теперь мы знаем, что наш метод работает, но мы, безусловно, хотели бы углубиться в исследование с лучшей нейронной сетью и с большим количеством входных данных", – рассказал член исследовательской группы Portegies Zwart.

К Земле несутся опасные астероиды

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые признали активным еще один астероид, который ранее не считался опасным.

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