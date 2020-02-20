Главная Новости
20 февраля • обновлено в 08:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Наука

Ученые не заметили: к Земле несутся опасные астероиды

1.2т
Читать материал на украинском

Земле угрожают 11 астероидов, которые были неизвестны ученым. С одним из таких рано или поздно столкнется наша планета.

Об этом сообщает New York Post. Искусственному интеллекту удалось заглянуть на тысячи лет вперед и увидеть опасность.

Новости
К Земле мчится огромный астероид: в NASA назвали дату

Ученые упустили из виду данные астероиды. Чтобы больше не допускать ошибок, исследователи из Нидерландов создали сеть искусственного интеллекта, которая будет анализировать данные.

Компьютер будет выявлять объекты, расположенные на расстоянии примерно 7,5 миллиона километров от Земли, диаметр которых больше 100 метров.

"Теперь мы знаем, что наш метод работает, но мы, безусловно, хотели бы углубиться в исследование с лучшей нейронной сетью и с большим количеством входных данных", – рассказал член исследовательской группы Portegies Zwart.

К Земле несутся опасные астероиды

К Земле несутся опасные астероиды

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые признали активным еще один астероид, который ранее не считался опасным.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Анатолий Запорожский
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
фил филька
фил филька
можно не волноваться - человечество угробит себя раньше.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости технологий

Топ-публикации

Топ-блоги