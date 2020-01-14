Ученые назвали планеты, на которых возможна жизнь

Американские ученые сообщили, что планеты, на которых может быть жизнь, должны вращаться вокруг звезд К-класса, которые имеют оранжевый цвет и температуру 3500-5000 кельвинов.

Как пишет Science Alert, к такому выводу пришли астрономы Университета Вилланова в США.

Исследователи 30 лет наблюдали за звездами, что принадлежали различным спектральным классам. Ученые изучали рентгеновское и ультрафиолетовое излучение, испускаемое светилами, чтобы оценить, могут ли их планеты иметь инопланетную жизнь.

В результате оказалось, что хотя зона обитаемости вокруг звезд К-класса меньше, чем у звезд солнечного типа, однако эти светила встречаются гораздо чаще. Около тысячи оранжевых звезд находятся в пределах ста световых лет от Земли.

Отмечается, что продолжительность жизни К-класса оценивается в 25-80 миллиардов лет, и они намного спокойнее красных карликов, на которых часто происходят вспышки.

Планета Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые NASA нашли планету в зоне обитаемости, что по размерам похожа на Землю.

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