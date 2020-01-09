Главная Новости
10 января • обновлено в 02:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Наука

Ученые нашли сигнал из космоса, посылаемый "пришельцами"

1.5т
Читать материал на украинском

Группа ученых из Нидерландов и Канады нашли во Вселенной источник повторяющихся радиосигналов, что может быть доказательством внеземной жизни.

Такие сигналы называются быстрыми радиовсплесками (FRB) и их природа до конца не изучена, пишет Nature.

Астрономы выяснили, что FRB 180916.J0158+65 находится в регионе активного звездообразования в массивной спиральной галактике, чьи характеристики отличаются от других установленных источников радиовсплесков. Красное смещение этой галактики достигает 0,0337, что соответствует удаленности от Земли, равной 470 миллионам световых лет. Размер региона достигает семи световых лет.

Новости
Военные ученые в США займутся "экологией" космоса

При этом ученые отмечают, что повторяющиеся FRB могут отличаться друг от друга своими свойствами, а также родительскими галактиками и межзвездными средами.

Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии – такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Одна из гипотез предполагает, что это явление связано с деятельностью инопланетных цивилизаций.

Сигнал из космоса

Сигнал из космоса

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые NASA нашли планету в зоне обитаемости, что по размерам похожа на Землю.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Тимур Григоренко
Тег
космос
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
1
Смешно
8
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Ку Алексей
Ку Алексей
сигнал наверняка на соловьиной мове.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости технологий

Топ-публикации

Топ-блоги