Ученые нашли сигнал из космоса, посылаемый "пришельцами"

Группа ученых из Нидерландов и Канады нашли во Вселенной источник повторяющихся радиосигналов, что может быть доказательством внеземной жизни.

Такие сигналы называются быстрыми радиовсплесками (FRB) и их природа до конца не изучена, пишет Nature.

Астрономы выяснили, что FRB 180916.J0158+65 находится в регионе активного звездообразования в массивной спиральной галактике, чьи характеристики отличаются от других установленных источников радиовсплесков. Красное смещение этой галактики достигает 0,0337, что соответствует удаленности от Земли, равной 470 миллионам световых лет. Размер региона достигает семи световых лет.

При этом ученые отмечают, что повторяющиеся FRB могут отличаться друг от друга своими свойствами, а также родительскими галактиками и межзвездными средами.

Быстрый радиоимпульс продолжается несколько миллисекунд и сопровождается выбросом в космическое пространство огромного количества энергии – такой, какую Солнце испускает в течение нескольких десятков тысяч лет. Одна из гипотез предполагает, что это явление связано с деятельностью инопланетных цивилизаций.

Сигнал из космоса Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые NASA нашли планету в зоне обитаемости, что по размерам похожа на Землю.

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