Ученые нашли революционный метод борьбы с раком

Российские ученые, совместно с коллегами из Германии и Чехии нашли новый способ ускорения ионов в лазерной плазме, который имеет большое значение в современном методе лечения онкологических заболеваний.

Разработанная ими теория сможет помочь в улучшении новых методов лазерного ускорения, говорится в статье журнала Scientific Reports.

Стало известно, что лечение онкологических заболеваний методом радиотерапии накладывает ограничение на мощность пучка гамма-лучей, которые задействуются при этом способе.

В этом отношении выгоднее использование протонов, которые можно очень точно сфокусировать на опухоль, не повреждая здоровые ткани. Для этого необходим ускоритель заряженных частиц, который является дорогостоящим и многотонным оборудованием.

К слову, ученные с помощью численного моделирования продемонстрировали, что сила радиационного трения, действующая на заряженные частицы и излучающие электромагнитные волны, может способствовать их ускорению.

Эксперты уверенны, что полученный результат может помочь в получении ионных пучков более высокого качества.

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