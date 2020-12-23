Телескоп Hubble снял в космосе кольцо Эйнштейна

Телескопу Hubble удалось сфотографировать уникальную галактику, напоминающую "расплавленное кольцо", которую еще называют кольцом Эйнштейна.

Снимок опубликовали на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Ученые отметили, что на кадре можно разглядеть галактику GAL-CLUS-022058s, расположенную в созвездии Форнакса (Печь) в Южном полушарии.

Этот объект является самым большим и одним из наиболее полных колец Эйнштейна, когда-либо обнаруженных во Вселенной. Существование галактик такого рода впервые описал именно упомянутый выше легендарный ученый в своей теории относительности.

Их особенность – необычная форма, которая объясняется процессом гравитационного линзирования. Его суть заключается в том, что свет, падающий издалека, изгибается и притягивается гравитацией объекта между его источником и источником света наблюдателя.

В случае с "расплавленным кольцом" свет от фоновой галактики был искажен в кривую, которую человеческий глаз видит из-за гравитации скопления галактик, расположенного перед ним.

Именно почти точное совмещение этих объектов, которое видно в центре изображения, исказило и увеличило изображение фоновой галактики практически до идеального кольца.

"Узкая галактика, элегантно изгибающаяся вокруг своего сферического спутника на этом изображении, является фантастическим примером действительно странного и очень редкого явления", – отметили астрономы.

По их словам, такие объекты – это идеальные "лаборатории" для изучения галактик, которые часто слишком тусклые и далекие, чтобы их можно было увидеть без эффекта гравитационного линзирования.

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