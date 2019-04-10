Страшнее Нибиру! Астрономы сказали, когда Земля "сгорит в аду"

Планете Земля угрожает новый "апокалипсис", который может случиться уже через неделю, из-за гигантского пятна, образовавшегося на Солнце.

О грядущем "конце света" начали сообщать российские СМИ, ссылаясь на данные астрономома-любителя Джампаоло Сальвато из итальянского города Падуя, передает Gismeteo. Итальянец зафиксировал темное ядро солнечного пятна AR2738, которое, по его мнению, может поглотить Землю.

"Я сделал эту фотографию, используя свой самодельный рефракторный телескоп и солнечный фильтр. Изображение Земли добавлено для понимания масштабов", – пояснил Сальвато.

Астроном-любитель добавил, что в течение ближайших дней станет ясно, способно ли это солнечное пятно производить сильные вспышки, и ученые смогут более четко увидеть структуру его магнитного поля и оценить взрывной потенциал.

Российские СМИ уже отметили, что солнечный "армагеддон" несет более реальную угрозу, чем мифическая планета Нибиру. Как считают специалисты, новое солнечное пятно способно повлиять на Землю и даже уничтожить всю жизнь на планете.

Пока что астрономы говорят о группе из 11 пятен, но их число постоянно увеличивается, и этот процесс трудно отслеживать. По некоторым данным, в конечном итоге наша планета может буквально "сгореть в аду". По другим сведениям, гигантские солнечные пятна могут привести к смене полюсов Земли и к новому ледниковому периоду.

"Если Солнце "затухнет", случится ледниковый период, если станет нагреваться, то люди "сгорят в аду", – отметили специалисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Нибиру может дважды уничтожить Землю.

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