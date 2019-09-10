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10 сентября • обновлено в 22:32
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Стало известно о большом сюрпризе Apple: что покажут на презентации

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Главным сюрпризом на грядущей презентации новых продуктов компании Apple может стать Apple Tag — маленькая bluetooth-метка, которая позволит находить потерянные вещи.

Отмечается, что похожие продукты на рынке уже есть, пишет BFM.

Стало известно о большом сюрпризе Apple: что покажут на презентации
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Специалисты предполагают, что Apple может глубоко интегрировать устройство в свою экосистему, сделав его использование максимально простым и удобным. Тогда, если у вас в сумке или рюкзаке будет такая метка, любой владелец iPhone сможет с вами связаться и вернуть вещь в случае утери.

Как писал OBOZREVATEL, 10 сентября в Купертино (США) пройдет ежегодная церемония презентации новинок компании Apple.

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