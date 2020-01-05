Главная Новости
5 января • обновлено в 11:23
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Наука

Солнце приблизилось к Земле на минимальное расстояние: что это значит

2.8т
Читать материал на украинском

5 января Земля и Солнце приблизились друг к другу на минимальное расстояние.

Как передает сайт Московского планетария, наша планета пройдет Перигелий – ближайшую к Солнцу точку орбиты. Такое состояние наблюдается лишь раз в год.

Солнце приблизилось к Земле на минимальное расстояние: что это значит

vokrugsveta.ru

Новости
Рядом с Солнечной системой нашли новую планету: как она выглядит

Так, 5 января Земля окажется на расстоянии 147 млн км от Солнца. В то время, когда в начале июля, Земля и Солнце находятся на расстоянии более 152 млн км.

Благодаря этому, сегодня диск Солнца в телескопе можно будет наблюдать на 3% больше, чем в начале июля.

Солнце приблизилось к Земле на минимальное расстояние: что это значит

Яндекс

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на небольшом участке дна Тихого океана у западного побережья в Калифорнии (США) были обнаружены несколько тысяч таинственных углублений различного размера.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Анна Михно
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
0
2
Смешно
10
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Шо такое укрошкола: не Земля приблизилась к Солнцу - а Солнце в Земле! :-))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Пети Moщи
Пети Moщи
Обозреватель спасибо, все-таки солнце вокруг земли крутится, а я сомневался))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
А я думаю, почему такая жара на улице? Рождество, а на дворе +3 и грязи по колено .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости технологий

Топ-публикации

Топ-блоги