Солнце приблизилось к Земле на минимальное расстояние: что это значит

5 января Земля и Солнце приблизились друг к другу на минимальное расстояние.

Как передает сайт Московского планетария, наша планета пройдет Перигелий – ближайшую к Солнцу точку орбиты. Такое состояние наблюдается лишь раз в год.

vokrugsveta.ru

Так, 5 января Земля окажется на расстоянии 147 млн км от Солнца. В то время, когда в начале июля, Земля и Солнце находятся на расстоянии более 152 млн км.

Благодаря этому, сегодня диск Солнца в телескопе можно будет наблюдать на 3% больше, чем в начале июля.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на небольшом участке дна Тихого океана у западного побережья в Калифорнии (США) были обнаружены несколько тысяч таинственных углублений различного размера.

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