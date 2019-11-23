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23 ноября • обновлено в 19:06
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Российский "Космос" сгорел в атмосфере: подробности ЧП

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Российский спутник "Космос-2422" в ночь на 23 ноября сошел с орбиты.

Как передает Минобороны, об этом сообщил Главный центр разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск ВКС России.

ЧП произошло о 01:15 над акваторией Тихого океана. Фрагменты аппарата сгорели в плотных слоях атмосферы.

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"Космос-2422" был запущен 21 июля 2006 года с космодрома Плесецк. Данный аппарат выработал свой ресурс, отметили военные.

Российский военный спутник "Космос-2422" сошел с орбиты

Российский военный спутник "Космос-2422" сошел с орбиты

Как писал OBOZREVATEL, ранее распался на куски и сгорел в атмосфере еще один российский военный спутник "Космос-2521".

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