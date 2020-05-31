Ученые озвучили неожиданный признак диабета

Проблемы с кожей могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе организма. Так, при развитии сахарного диабета многие пациенты сталкиваются с ксерозом – чрезмерной сухостью кожи, из-за чего она становится грубой и склонной к шелушению.
Этот факт подтвердился в ходе последнего исследования ученых из США, сообщает rambler.ru со ссылкой на Express.
Иллюстративное фото / Pixabay
По словам врачей, если запустить заболевание, в области суставов, ступней и других частей тела могут появляться трещины. Это связано с повышенным уровнем глюкозы в крови, что приводит к потере жидкости в организме.
"Заболевания кожи, на которые пациенты с диабетом часто не обращают внимания, являются распространенными осложнениями", – говорится в исследовании.
Также медики подчеркивают, что игнорирование данного признака может спровоцировать возникновению одного из самых серьезных последствий – синдрому диабетической стопы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты, которые ускоряют старение.
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