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31 мая • обновлено в 04:07
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Ученые озвучили неожиданный признак диабета

1.2т
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Проблемы с кожей могут свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе организма. Так, при развитии сахарного диабета многие пациенты сталкиваются с ксерозом – чрезмерной сухостью кожи, из-за чего она становится грубой и склонной к шелушению.

Этот факт подтвердился в ходе последнего исследования ученых из США, сообщает rambler.ru со ссылкой на Express.

Ученые озвучили неожиданный признак диабета

Иллюстративное фото / Pixabay

По словам врачей, если запустить заболевание, в области суставов, ступней и других частей тела могут появляться трещины. Это связано с повышенным уровнем глюкозы в крови, что приводит к потере жидкости в организме.

"Заболевания кожи, на которые пациенты с диабетом часто не обращают внимания, являются распространенными осложнениями", – говорится в исследовании.

Также медики подчеркивают, что игнорирование данного признака может спровоцировать возникновению одного из самых серьезных последствий – синдрому диабетической стопы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы продукты, которые ускоряют старение.

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Автор
Алина Мельник
Темы
новости мира Здоровье
Место
США
Теги
исследование диабет болезнь
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