''Войдет в историю!'' Зонд NASA приблизился к границе Солнечной системы

Космический зонд NASA New Horizons приблизился к границе Солнечной системы и достиг самой отдаленной исследованной точки космоса.

"В ближайшие сутки New Horizons войдет в историю! Космический корабль NASA приближается к самому дальнему объекту, когда-либо исследованному космическим кораблем – 4 млрд миль от Солнца и около 1 млрд миль от Плутона", - говорится в сообщении NASA.

Отмечается, что это, возможно, старейшее космическое тело, когда-либо сфотографированное человечеством – крошечный, далекий мир под названием Ультима Туле.

In less than 48 hours, New Horizons will make history! The team at @JHUAPL is preparing for the #NewYears flyby of #UltimaThule, the farthest object explored by a spacecraft ever - 4 billion miles from the Sun and ~1 billion miles from Pluto. pic.twitter.com/3EiB2bmOKy — NASA New Horizons (@NASANewHorizons) 30 декабря 2018 г.

Исторический момент будет транслироваться в прямом эфире 1 января 2019 года, чтобы отметить полет таинственного объекта в темной и холодной области космоса, известной как пояс Койпера.

Видео будет сопровождать гитарный гимн, записанный легендарным гитаристом Queen Брайаном Мэйем, который также имеет ученую степень по астрофизике.

Пролет будет быстрым, со скоростью девять миль (14 километров) в секунду. Семь приборов на борту будут записывать изображения с высоким разрешением и собирать данные о его размере и составе.

Ультима Туле обнаружили в 2014 году с помощью космического телескопа Hubble. Название дано в честь мифического далекого северного острова в средневековой литературе и картографии, оно переводится как "за пределами известного мира".

"Мы наконец достигли окраин Солнечной системы, тех вещей, которые были там с самого начала и почти не изменились – мы думаем. Мы узнаем", - сказал Хэл Уивер из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в NASA обнародовали уникальную запись с Марса, звуки на которой никогда не слышал ни один человек.