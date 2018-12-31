МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Наука

''Войдет в историю!'' Зонд NASA приблизился к границе Солнечной системы

1.7тЧитать материал на украинском

Космический зонд NASA New Horizons приблизился к границе Солнечной системы и достиг самой отдаленной исследованной точки космоса.

"В ближайшие сутки New Horizons войдет в историю! Космический корабль NASA приближается к самому дальнему объекту, когда-либо исследованному космическим кораблем – 4 млрд миль от Солнца и около 1 млрд миль от Плутона", - говорится в сообщении NASA.

Отмечается, что это, возможно, старейшее космическое тело, когда-либо сфотографированное человечеством – крошечный, далекий мир под названием Ультима Туле.

Исторический момент будет транслироваться в прямом эфире 1 января 2019 года, чтобы отметить полет таинственного объекта в темной и холодной области космоса, известной как пояс Койпера.

Новости
Вышел за гелиосферу! NASA объявили об историческом событии в космосе

Видео будет сопровождать гитарный гимн, записанный легендарным гитаристом Queen Брайаном Мэйем, который также имеет ученую степень по астрофизике.

Пролет будет быстрым, со скоростью девять миль (14 километров) в секунду. Семь приборов на борту будут записывать изображения с высоким разрешением и собирать данные о его размере и составе.

Ультима Туле обнаружили в 2014 году с помощью космического телескопа Hubble. Название дано в честь мифического далекого северного острова в средневековой литературе и картографии, оно переводится как "за пределами известного мира".

"Мы наконец достигли окраин Солнечной системы, тех вещей, которые были там с самого начала и почти не изменились – мы думаем. Мы узнаем", - сказал Хэл Уивер из Лаборатории прикладной физики Джона Хопкинса.

Новости
Помогли украинцы: NASA успешно запустила в космос ракету-носитель. Опубликованы фото и видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в NASA обнародовали уникальную запись с Марса, звуки на которой никогда не слышал ни один человек.

Читайте все новости по теме "Космос" на OBOZREVATEL.

Тема
Космос
Тег
NASA
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
9
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги