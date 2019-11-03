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3 ноября • обновлено в 12:08
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Проект США и Украины: NASA успешно запустило ракету в космос. Впечатляющее видео

1.7т Читать материал на украинском

В США на острове Уоллопс (штат Вирджиния) с космодрома NASA в субботу, 2 ноября, успешно запустили ракету-носитель Antares, над разработкой которой работали также украинские специалисты.

"Украина и США реализовали еще один успешный проект в сфере мирного исследования космоса", – сообщило на странице в Facebook Посольство Украины в США (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Уточняется, что это проект, над которым американские и украинские космические предприятия совместно работают несколько лет.

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Пуск Antares

Пуск Antares

КБ "Южное"

Antares создан американской корпорацией "Нортроп Грумман" с участием иностранных партнеров, в том числе украинских.

Главная конструкция первой степени, которая выводит ракету на орбиту, разработана конструкторским бюро "Южное" и изготовлена ​​на "Южном машиностроительном заводе им. Макарова" в сотрудничестве с украинскими компаниями.

Как писал OBOZREVATEL, в августе в Украине впервые за годы независимости провели успешные испытания ступени космической ракеты-носителя класса "Циклон-4".

Это был заключительный этап перед первыми летными испытаниями третьей ступени "Циклона-4". Ракета будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку.

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Место
США
Теги
ракеты NASA космос видео
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Таев Иван
Таев Иван
Интересно, в NASA хоть знают, что у них с какой-то там "Украиной" (которую 99% американцев не найдут на карте) есть еще и "совместные" проекты?
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семенов Александр
семенов Александр
украинские "специалисты" с метлами и тряпками, убирали нагар и копоть со стартовой площадки "Портэбуймо допомогы- Агрэссии нэ проявляймо"!!!
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