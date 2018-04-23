Ученые в растерянности: в Арктике обнаружили аномальные дыры во льду

Ученые NASA нашли во время ежегодного исследования арктических льдов загадочные воронки.

Пролетая на самолете над восточной частью моря Бофорта к северу от Канады, самолет NASA зафиксировал отверстия, слишком большие для тюленей.

"Мы наблюдали эти округлые образования во льду в течение нескольких минут сегодня. Я ничего подобного никогда не видел", — написал в своем отчете гляциолог Джон Соннтаг.

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Лед, в котором ученые обнаружили воронки, образовался за последний сезон. Он нарастает за зиму и покрывает относительно тонким слоем пространство чистой воды между льдами.

Ученые пока не смогли объяснить, что могло привести к образованию полукруглых или каплевидных отверстий во льду. Некоторые из них предположили, что отверстия проделали крупные морские млекопитающие.

Лунки действительно похожи на те, которые "прорывают" тюлени. Но обнаруженные Соннтагом слишком велики для этих животных.

Одно из объяснений загадочного явления – после образования лунки вода из нее растопила окружающий снег. Не исключено, что отверстия образовались без помощи животных – в результате конвекции. В восточной части моря Бофорта недалеко до берега и теплые воды с материка могли точечно протопить тонкий лед.

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