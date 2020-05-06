Ученые обнаружили черную дыру в созвездии Телескопа всего в 1000 световых лет от Земли, что позволяет увидеть две сопровождающих ее звезды невооруженным глазом в безоблачную ночь.

Эта черная дыра является частью так называемой "тройной системы", названной HR 6819, передает Daily Mail. Дыру обнаружили исследователи из обсерватория Ла-Силья в Чили (принадлежит Европейской южной обсерватории ESO).

Команда использовала 2,2-метровый телескоп, чтобы отследить движение звезд-компаньонов и выявить влияние ближайшей к Земли черной дыры, которую они вращают.

Отмечается, что эти звезды видны из южного полушария без дополнительных приборов в темную безоблачную ночь.

Черная дыра. Иллюстрация Universe Today

"Мы были совершенно удивлены, когда поняли, что это первая звездная система с черной дырой, которую можно увидеть невооруженным глазом", – сказал исследователь и астроном Петр Хадрава из Академии наук Чешской Республики в Праге.

Первоначально команда исследовала HR 6819 как одну из систем с двумя звездами. Третье тело – черную дыру – ученые выявили случайно.

Система HR 6819 Daily Mail

Впоследствии они выяснили, что одна из двух видимых звезд вращается вокруг невидимого объекта каждые 40 дней, в то время как вторая звезда держит большее расстояние.

"Невидимый объект, масса которого в четыре раза больше массы Солнца, может быть только черной дырой", – отметил исследователь Томас Ривиниус.

Черная дыра в HR 6819 – одна из первых известных черных дыр, образованная коллапсом звезды, которая не взаимодействует с окружающей средой и поэтому выглядит по-настоящему черной.

Ученые добавили, что открытие "невидимой" черной дыры в HR 6819 предоставляет подсказки о том, где могут быть и другие подобные пропущенные черные дыры.

Обсерватория Ла-Силья в Чили Daily Mail

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