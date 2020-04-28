Над Арктикой затянулась огромная озоновая дыра: ученые объяснили аномалию. видео

Над Арктикой в течении последних двух месяцев наблюдали самую большую в истории региона зону истощения озонового слоя, который защищает человечество от солнечного ультрафиолетового излучения.
Однако на прошлой неделе она внезапно затянулась, заявили ученые из службы мониторинга атмосферы Коперника (CAMS), опубликовав в Twitter видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Это необычно, но не так уж неожиданно. Подобное случается только раз в десятилетие", – отметил Пол Ньюман, главный научный сотрудник Отдела наук о Земле в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА.
Над Арктикой затянулась огромная озоновая дыра
В 1997 и 2011 годах в Арктике зафиксировали аналогичные разрушения озонового слоя. Однако последние измерения свидетельствуют о том, что в этом году уровень озона упал особенно низко.
По словам Антье Иннес из службы мониторинга атмосферы Коперника в ЕС, главной причиной образования арктической озоновой дыры-2020 стал полярный вихрь. В частности, вихревая струя воздуха, которая формируется над Арктикой (и Антарктикой) в течение зимы, в этом году была "невероятно сильной и устойчивой".
При этом ученые утверждают, что дыра над Антарктидой, которая ежегодно открывается с августа по октябрь, пугает более низкими концентрациями озона.
"Она несопоставима с антарктической озоновой дырой. Если бы это происходило над Антарктикой, мы бы кричали от радости", – добавил Ньюман.
The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) April 23, 2020
More on the NH Ozone hole➡️https://t.co/Nf6AfjaYRi pic.twitter.com/qVPu70ycn4
Как сообщал OBOZREVATEL, ученые из службы мониторинга атмосферы имени Коперника (CAMS) считают, что в 2019 году озоновая дыра над Антарктидой стала наименьшей за последние 30 лет.
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