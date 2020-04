Над Арктикой затянулась огромная озоновая дыра: ученые объяснили аномалию. видео

Над Арктикой в течении последних двух месяцев наблюдали самую большую в истории региона зону истощения озонового слоя, который защищает человечество от солнечного ультрафиолетового излучения.

Однако на прошлой неделе она внезапно затянулась, заявили ученые из службы мониторинга атмосферы Коперника (CAMS), опубликовав в Twitter видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Это необычно, но не так уж неожиданно. Подобное случается только раз в десятилетие", – отметил Пол Ньюман, главный научный сотрудник Отдела наук о Земле в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА.

В 1997 и 2011 годах в Арктике зафиксировали аналогичные разрушения озонового слоя. Однако последние измерения свидетельствуют о том, что в этом году уровень озона упал особенно низко.

По словам Антье Иннес из службы мониторинга атмосферы Коперника в ЕС, главной причиной образования арктической озоновой дыры-2020 стал полярный вихрь. В частности, вихревая струя воздуха, которая формируется над Арктикой (и Антарктикой) в течение зимы, в этом году была "невероятно сильной и устойчивой".

При этом ученые утверждают, что дыра над Антарктидой, которая ежегодно открывается с августа по октябрь, пугает более низкими концентрациями озона.

"Она несопоставима с антарктической озоновой дырой. Если бы это происходило над Антарктикой, мы бы кричали от радости", – добавил Ньюман.

The unprecedented 2020 northern hemisphere #OzoneHole has come to an end. The #PolarVortex split, allowing #ozone-rich air into the Arctic, closely matching last week's forecast from the #CopernicusAtmosphere Monitoring Service.



