На Землю впервые за 44 года доставили лунный грунт

В Китае успешно приземлилась капсула беспилотного космического аппарата "Чанъэ-5" с образцами лунного грунта.

Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление. Впервые за 44 года на Землю доставили образцы с поверхности Луны.

Специальная команда произведет первоначальную обработку капсулы, а затем с помощью самолета доставит ее в Пекин, где ее откроют и извлекут контейнер с лунными образцами.

Как сообщило издание China Daily, процесс подготовки к вхождению в атмосферу Земли орбитального модуля начался около 19:00 по киевскому времени 16 декабря. Капсула отделилась на высоте около 5 тыс. км над южной частью Атлантического океана.

На высоте около 10 км от земной поверхности модуль выпустил парашюты и благополучно приземлился.

Всего в капсуле должно находиться около 2 кг лунного грунта. Из них 0,5 кг посадочный модуль достал с глубины 2 метра, пробурив небольшую скважину. Остальные 1,5 кг были собраны непосредственно с поверхности земного спутника.

Космический аппарат "Чанъэ-5" был запущен ракетой-носителем "Чанчжэн-5" 23 ноября, а 1 декабря посадочный модуль успешно прилунился в Океане Бурь в западной части видимой стороны Луны.

До этого последний раз образец геологических пород Луны на землю доставил советский космический аппарат "Луна-24" в 1976 году.

Как писал OBOZREVATEL, компания SpaceX 6 декабря отправила в космос ракету Falcon 9 с грузом, среди которого есть клетки мозга, сердца и COVID-препарат.