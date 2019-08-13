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На Марсе засекли инопланетян: опубликованы странные фото

3.6т Читать материал на украинском

Марсоход NASA якобы снял странные кадры, на которых можно увидеть силуэты инопланетян. Знаменитый "охотник на неземных существ" Скотт Уоринг уверен – на фото женщина, мужчина и ребенок.

Как написало издание "Life", среди красного песка и скал на снимках видны три разных объекта, которые Уоринг назвал артефактами пришельцев или статуями (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Исследователь инопланетных форм жизни заверил, что, хоть NASA и удалило фотографию, но позже ему удалось найти аналогичную.

На Марсе засекли инопланетян

На Марсе засекли инопланетян

Life

"На статуе женщины очень детализированный зеленый халат, на котором даже можно увидеть складки", – подчеркнул Уоринг.

Он добавил, что на снимке также можно разглядеть длинные волосы до плеч, тонкую талию, а на поднятой руке видно, где заканчивается рукав и начинается кисть. Рядом с фигурой женщины находится силуэт, напоминающий лысого мужчину, также одетого во что-то зеленое.

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По мнению Уоринга, впереди этих фигур – статуя маленького ребенка. Исследователь уверен, что он сидит, выставив ноги впереди, а руки держит за спиной. Издание добавило, что для "неподготовленного глаза" увидеть что-то похожее на человека будет весьма сложно.

"Эта женщина на Марсе — буквально марсианская Мона Лиза. Она безупречна во всех отношениях, но даже этого свидетельства недостаточно, чтобы убедить некоторых", – подытожил Уоринг.

Силуэт инопланетной женщины

Силуэт инопланетной женщины

Life

Как сообщал OBOZREVATEL, теоретики заговора инопланетных цивилизаций нашли доказательство жизни на Марсе. Был опубликован ролик с кадрами, сделанными марсоходом, на которых представлен необычный объект.

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Марс NASA
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Хозяин Xоxлов
Хозяин Xоxлов
Скрывают правду! На оригинальных фото у марсиян можно было разглядеть вышиванки , вусы и оседлецы.
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филипп филипыч
филипп филипыч
трудно найти черную кошку в темной комнате особенно когда ее там нет)
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Santi Amonito
Santi Amonito
зЭ-команда на Марсе уже..... - раньше ка-цапов добралась.
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