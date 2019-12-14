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14 декабря • обновлено в 07:18
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На дне Тихого океана нашли тысячи таинственных дыр

2.4т
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На небольшом участке дна Тихого океана у западного побережья в Калифорнии (США) были обнаружены несколько тысяч таинственных углублений различного размера.

Причина их возникновения до сих пор не известна. Об этом сообщили в Научно-исследовательском институте аквариума залива Монтерей (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что все дыры имеют вытянутую форму, при этом их диаметр составляет около 11 метров, а глубина – до метра. По словам ученых, пока что это крупнейшее сосредоточение таких объектов в Северной Америке.

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На дне Тихого океана нашли тысячи таинственных дыр

На дне Тихого океана нашли тысячи таинственных дыр

triphints.ru

Подобные углубления на морском дне ранее уже были обнаружены и в других местах по всему миру. Лишь за последние несколько лет специалисты MBARI и других организаций

выявили более 5200 таких "оспин" на площади почти 1300 квадратных километров.

Диаметр дыр составляет около 11 метров, а глубина – до метра

Диаметр дыр составляет около 11 метров, а глубина – до метра

mbari.org

Самые крупные ямы, причем идеально круглой формы, достигали в ширину почти 175-ти, а вглубь – пяти метров. В основном их происхождение связано с выбросами метана.

Происхождение дыр связывают с выбросами метана

Происхождение дыр связывают с выбросами метана

mbari.org

Однако ученые, обнаружившие дыры на дне Тихого океана у Калифорнии, утверждают, что не выявили никаких признаков этого газа в донных отложениях или в воде в этом регионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, построенный на месте ядерных испытаний США ядерный могильник на Маршалловых островах в Тихом океане дал течь – из него вытекает радиоактивный плутоний.

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Автор
Дина Баронова
Место
США
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Инопланетяне
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Кор Павел
Кор Павел
Ну что довольны, обосрали свои страны, полегчало на душе???
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
...тысячи таинственных дыр... одну из них назвали ukraine - fail state 404....
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Чистяков Шурик, не дыра это страна грязных вонючих безродных тупых чурок Раша))))
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