Могут изменить все: ученые узнали новые факты о Млечном Пути

Сверхмассивная черная дыра Sgr A* (Стрелец А*), которая расположена в самом центре Млечного Пути, пробуждалась 3,5 миллиона лет назад.

По сообщениям австралийских ученых, она находится галактиками-спутниками Млечного Пути Большим и Малым Магеллановыми Облаками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование в научном журнале Astrophysical Journal.

По мнению астрономов, след раскаленной плазмы, который породила упомянутая черная дыра, можно увидеть с расстояния в 200 тысяч световых лет.

Sgr A* daviddarling.info

Все эти факты могут изменить для науки традиционные представления о поведении Млечного Пути.

В частности, исследователи отмечают, что наша Галактика все время считалась неактивной и спокойной, что теперь, по сути, опровергнуто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Млечному Пути грозит мощнейший взрыв. Астрономы сделали пугающее открытие.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!