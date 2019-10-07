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7 октября • обновлено в 05:04
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Могут изменить все: ученые узнали новые факты о Млечном Пути

1.2т Читать материал на украинском

Сверхмассивная черная дыра Sgr A* (Стрелец А*), которая расположена в самом центре Млечного Пути, пробуждалась 3,5 миллиона лет назад.

По сообщениям австралийских ученых, она находится галактиками-спутниками Млечного Пути Большим и Малым Магеллановыми Облаками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование в научном журнале Astrophysical Journal.

По мнению астрономов, след раскаленной плазмы, который породила упомянутая черная дыра, можно увидеть с расстояния в 200 тысяч световых лет.

Sgr A*

Sgr A*

daviddarling.info

Новости
С другой галактики: ученые сделали невероятное открытие о Млечном Пути

Все эти факты могут изменить для науки традиционные представления о поведении Млечного Пути.

В частности, исследователи отмечают, что наша Галактика все время считалась неактивной и спокойной, что теперь, по сути, опровергнуто.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Млечному Пути грозит мощнейший взрыв. Астрономы сделали пугающее открытие.

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Место
Австралия
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