Шведский ученый предложил необычный способ бороться с глобальным изменением климата: есть человеческое мясо.

Профессор и исследователь Стокгольмской школы экономики Магнус Содерлунд считает, что употребление в пищу плоти мертвого человека могло бы помочь спасти целую расу, написало издание New York Post.

По его мнению, "консервативные" табу против каннибализма со временем могут измениться, если люди просто попробуют есть человеческое мясо.

Ученые придумали странное спасение климата

Сам же профессор на вопрос, будет ли он лично употреблять человеческую плоть, ответил, что "открыт для этой идеи".

Также Содерлунд предложил более правдоподобные варианты, например, поедание домашних животных и насекомых. Однако, прежде чем такое мясо станет кулинарным трендом, нужно не забывать, что каннибализм потенциально опасен для здоровья.

Как сообщал OBOZREVATEL, стоимость блюд в абсолютно легальном японском ресторане "Съедобный брат", где подавали человечину, варьировалась от 100 до 1000 евро за порцию в 2017 году.

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