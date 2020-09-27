Часы для диабетиков и 3D-сканер для ювелиров: 5 интересных украинских изобретений

Каждый год в Украине создается около 15 тысяч изобретений. Некоторые из них активно используются как в нашей стране, так и в мире.

OBOZREVATEL рассказывает о пяти интересных разработок украинцев нашего времени.

Часы-глюкометр для диабетиков

Ученый из Закарпатья Петр Бобонич создал неинвазивный глюкометр в виде наручных часов. С его помощью человек, больной диабетом, может узнать уровень сахара в крови в любой момент, и для этого не требуется сдавать кровь.

Кроме того, авторству ученого принадлежит оптический томограф для диагностики заболевания молочной железы женщин. Этот прибор предполагает возможность диагностировать заболевания без применения вредного для здоровья рентгена.

Cardiomo

Изобретение Cardiomo создано для предупреждения десятков заболеваний, в частности инфаркта и инсульта. Стартап появился в 2014 году. Его создателями стали украинские разработчики Роман и Ксения Белкины.

Авторы изобретения решили создать интеллектуальное устройство, которое даже на расстоянии позволяло бы оценить состояние здоровья близкого человека.

Гаджет удобен в применении, он отслеживает главные показатели здоровья, может напоминать о приеме лекарств и его можно подключить к мобильному приложению. Но самая важная функция Cardiomo – оперативная сигнализация о любых изменениях здоровья. По словам создателей гаджета, наиболее популярен он в домах престарелых, а также медучреждениях Украины.

Антибиотик Батумин

В 2005 году ученые из Института микробиологии и вирусологии НАН Украины имени Заболотного создали новый антибиотик для борьбы со всеми видами стафилококка, даже с полирезистентными к антибиотикам.

По своему химическому составу этот препарат не имеет аналогов. На исследования ушло 30 лет, а после завершения разработок, 1 декабря 2005 года, презентация Батумина состоялась в посольстве Бельгии в Украине. Новый антибиотик был продан в королевство, где было начато его массовое производство.

Гидроскальпель

Взяв за основу технологии авиапромышленности, украинские исследователи из Национального украинского авиауниверситета и Аэрокосмического института в начале 2000-х разработали гидроскальпель, который не режет, а рассекает ткани водой под давлением в 40 атмосфер.

С его помощью можно проводить операции на внутренних органах без повреждения сосудов. Изобретение применяют для удаления злокачественных раковых опухолей. Продолжительность операции, проведенной таким инструментом, меньше, что, в свою очередь, сокращает период реабилитации после хирургического вмешательства.

Высокоточный 3D-сканер для ювелиров

В 2015 году отец и сын Леонид и Денис Назаренко из Вишневого, что под Киевом, решили создать высокоточный сканер для небольших объектов, таких как монеты или статуэтки. Со своей идеей они вышли на Kickstarter, и им удалось собрать более 22 тысяч долларов на производство первой модели – настольного 3D-сканера D3D-s.

Сейчас изобретатели делают сканеры для ювелиров в США. Там люди часто заказывают копии своих обручальных колец, и украинский сканер пришелся им по вкусу.

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