Россия и США друг за другом запустили ракеты: все подробности

США и Россия в ночь на 19 апреля друг за другом запустили ракеты. Для обеих стран, по утверждениям разработчиков, пуски были успешными.

Так, первой была российская операция. Минобороны России запустило ракету-носитель "Протон-М" с военным спутником. (Чтобы посмотреть видео- скрольте).

Она стартовала на космодроме "Байконур" в Казахстане, передает "РИА Новости".

"Пуск ракеты-носителя тяжелого класса "Протон-М" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно осуществлен с космодрома "Байконур", — отчитались в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что все предстартовые операции и старт ракеты-носителя прошли в штатном режиме.

Головная часть "Протона-М" в составе разгонного блока "Бриз-М" успешно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя.

Известно, что ракета "Протон" в России изготавливается на ГКНПЦ им. Хруничева. Собранные элементы ракет доставляются на космодромы по железной дороге. Окончательная сборка ракеты и подготовка к пуску осуществляется на космодроме на площадке 92А-50.

Пуски осуществляются с космодрома Байконур. Из четырех пусковых прощадок, построенных для ракеты в советский период эксплуатируются три: площадки 81Л, 81П и 200Л.

Планируется, что к 2020 годам ракета уступит место новой, более совершенной и экологичной ракете Ангара.

Вскоре после российской операции американская SpaceX запустила ракету Falcon 9 с телескопом TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) для поиска экзопланет.

Ракету должны были запустить с космодрома на мысе Канаверал 16 апреля, однако ее старт перенесли для проведения дополнительного анализа системы контроля и навигации.

Falcon 9 — семейство одноразовых и частично многоразовых ракет-носителей тяжёлого класса серии Falcon американской компании SpaceX. Falcon 9 состоит из двух ступеней и использует в качестве компонентов топлива керосин марки RP-1 (горючее) и жидкий кислород (окислитель). Цифра "9" в названии обозначает количество жидкостных ракетных двигателей Merlin, установленных на первой ступени ракеты-носителя.

Как сообщал "Обозреватель", 22 февраля компания американского предпринимателя Илона Маска SpaceX запустила на орбиту тяжелую ракету Falcon 9 с тестовыми спутниками для пробной раздачи так называемой вселенской сети Wi-Fi.