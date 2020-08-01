Россия и Китай развязывают 'звездные войны' – британские СМИ

В Британии обвинили Россию и Китай в развязывании "звездных войн". pixabay.com

Россия и Китай пытаются превратить околоземное пространство в территорию новых "звездных войн".

Как пишет британская Financial Times, испытание спутникового оружия в РФ и КНР возродило страхи перед гонкой космических вооружений.

По данным издания, США на протяжении долгого времени следят за спутником России "Космос-2543". Этот аппарат якобы приближался на опасное расстояние к американскому военному спутнику.

"В США поняли, что "Космос-2543" – необычный спутник, так как он после своих маневров выпустил неизвестную ракету в сторону земной атмосферы", – говорится в статье.

Россия, в свою очередь, ответила, что каких-либо военных испытаний в космическом пространстве не проводилось.

Как писал OBOZREVATEL, Роскосмос в преддверии 9 мая запустил ракету "Союз-2.1а", украшенную гигантской георгиевской лентой и советскими орденами Второй мировой войны.