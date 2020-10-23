Робот-собака Boston Dynamics впервые пробежался по Чернобылю и замерил радиацию

В Чернобыльской зоне отчуждения впервые провели испытания автономного робота Boston Dynamics "SPOT", который провел замеры радиации.

Об этом сообщило в Facebook Госагентство по управлению зоной отчуждения. Легендарного робота в Украину привезла исследовательская группа Бристольского университета для изучения уровня загрязнения территории.

Также во время работ использовали беспилотные летательные аппараты, наземные роботизированные системы, датчики-сканеры для оценки распределения радиоактивных материалов на площади и в пространстве.

В частности, проводились радиометрические и геофизические работы на территории двух секторов пункта временной локализации радиоактивных отходов "Рыжий лес" и на территориях пунктов захоронения радиоактивных отходов "Подлесный" и "Буряковка".

Выполненные работы позволят Государственному специализированному предприятию "Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами" обновить карты распределения радиационного загрязнения на участках, где проводилось обследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, американская компания Boston Dynamics продемонстрировала образец прямоходящего робота на пробежке в парке. Ещё совсем недавно эксперты утверждали, что в ближайшем будущем появления прямоходящих роботов ждать не стоит.