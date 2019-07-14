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Пугался еще Эйнштейн: ученые впервые запечатлели таинственное явление

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Физики из Университета Глазго в Шотландии сделали первую в мире фотографию квантовой запутанности — феномена, настолько странного, что Эйнштейн назвал его "жутким действием на расстоянии".

"Это нечеткое серое изображение — первый раз, когда мы видим взаимодействие частиц, лежащее в основе квантовой механики и формирующее основу квантовых вычислений", - отметили ученые, пишет Daily Mail.

Квантовая запутанность возникает, когда две частицы становятся неразрывно связанными, и то, что происходит с одной, тут же влияет на другую, независимо от того, насколько далеко они находятся друг от друга. Отсюда и описание Эйнштейна — "жуткое действие на расстоянии".

Пугался еще Эйнштейн: ученые впервые запечатлели таинственное явление
Пугался еще Эйнштейн: ученые впервые запечатлели таинственное явление

Эта конкретная фотография показывает запутанность между двумя фотонами — двумя частицами света. Они взаимодействуют и на короткое время делятся физическими состояниями.

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Авторы отмечают, что на фото изображена совокупность нескольких изображений фотонов, проходящих через серию четырех фазовых переходов. В ходе этого камера и зафиксировала, как две частицы сместились одинаково, несмотря на то, что они были разделены. То есть, они оказались "запутаны".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее канадские ученые разгадали тайну необычного природного явления – дуг, которые все чаще появляются в небе.

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