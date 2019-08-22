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Призрак ребенка? В сети опубликовали видео загадочного явления

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Пользователь YouTube Джоуи Нолан опубликовал видео с камер наблюдения в своем доме, которые зафиксировали нечто похожее на призрака ребенка.

По словам Нолана, запись была сделана вначале августа 2019 года и он решил обнародовать ее, чтобы спросить совета у других пользователей сети, пишет The Sun (чтобы посмотреть видео, скролтье до конца страницы).

"Некоторые считают, что это похоже на маленького мальчика и его домашнего любимца. Мы не уверены точно, но дайте знать, что думаете об этом", – обратился Джоу Нолан к интернет-пользователям.

Заметивший аномалию владелец дома также сообщил, что начал изучать его историю, чтобы знать, не умирали ли в этом доме дети.

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Кадр с камер наблюдения

Кадр с камер наблюдения

The Sun

Как писал OBOZREVATEL, британское издание опубликовало историю женщины, которая вышла замуж за призрак 300-летнего пирата Джека, казненного за воровство, и нуждалась в сеансе экзорцизма после расставания с ним.

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Место
США
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