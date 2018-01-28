Построенная на спор батарея Tesla принесла владельцам $800 тысяч за два дня

Крупнейшая в мире литий-ионная батарея, которую американский миллиардер, основатель Tesla Илон Маск построил на спор, принесла владельцам миллион австралийских долларов (около $800 тыс.) за два дня работы.

Об этом пишет Science alert со ссылкой на отчет Renew Economy.

Батарею подключили к энергосети Австралии 1 декабря 2017 года. Аккумулятор емкостью 100 МВт, вмещающий 129 МВт-ч энергии, подключен к ветряной электростанции "Хорнсдейл", построенной французской компанией Neoen.

При этом 70 МВт и 39 МВТ-ч зарезервированы правительством Австралии, а остальными 30 МВт и 90 МВт-ч компания может распоряжаться по своему усмотрению. Neoen решила их продавать.

В отчете сказано, что 18 и 19 января цены на продаваемую компанией энергию составили 14 тысяч австралийских долларов за 1 МВт-ч. В течение этих двух дней батарея работала на полную мощность, и Neoen удалось заработать 1 млн.

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Напомним, в марте 2017 года Маск сообщил в Twitter, что готов за 100 дней построить в Австралии хранилище энергии. Он пообещал, что Tesla возьмет все расходы на себя, если проект сдадут позже срока. Такое предложение было связано с тем, что страна постоянно сталкивается с дефицитом электричества.

Компания и власти Южной Австралии заключили контракт в конце сентября.