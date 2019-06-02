ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости техники и технологии

Постоянная угроза Апокалипсиса: на Землю надвигается опасный астероид

1.7тЧитать материал на украинском

NASA ожидает, что 2 июня в опасной близости от Земли пролетит астероид 2019 KH1, что может спровоцировать конец света.

KH1 разгонится до 18,52 км в секунду. Скоростной астероид был пойман в ловушку на так называемой траектории сближения Земли, что означает - он будет невероятно близко к нашей планете, пишет express.co.uk.

KH1 - объект из группы околоземных астероидов. Большинство аполлонов располагаются между орбитами Венеры и Юпитера

KH1 пролетит 2 июня

KH1 пролетит 2 июня

Daily Express

Даже если Апокалипсиса не произойдет, после того, как KH1 пролетит мимо нашей планеты в воскресенье, астероид совершит еще три сближения в будущем.

Новости
К Земле близится двойной астероид: названа опасная дата

Следующая "встреча" произойдет утром 24 мая 2065 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Больше всего ученых тревожит астероид Апофис. Он вернется в 2029 году.

  • Еще одна версия конца света связана с так называемой Планетой 9, но ранее появилась теория, что Нибиру, могли спутать с массивным кольцом мусора из камней и льда в Солнечной системе.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Конец света" на OBOZREVATEL.

Темы
Конец светаКосмос
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
1
Смешно
7
Интересно
1
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения