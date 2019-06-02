Постоянная угроза Апокалипсиса: на Землю надвигается опасный астероид

NASA ожидает, что 2 июня в опасной близости от Земли пролетит астероид 2019 KH1, что может спровоцировать конец света.

KH1 разгонится до 18,52 км в секунду. Скоростной астероид был пойман в ловушку на так называемой траектории сближения Земли, что означает - он будет невероятно близко к нашей планете, пишет express.co.uk.

KH1 - объект из группы околоземных астероидов. Большинство аполлонов располагаются между орбитами Венеры и Юпитера

KH1 пролетит 2 июня Daily Express

Даже если Апокалипсиса не произойдет, после того, как KH1 пролетит мимо нашей планеты в воскресенье, астероид совершит еще три сближения в будущем.

Следующая "встреча" произойдет утром 24 мая 2065 года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Больше всего ученых тревожит астероид Апофис. Он вернется в 2029 году.

Еще одна версия конца света связана с так называемой Планетой 9, но ранее появилась теория, что Нибиру, могли спутать с массивным кольцом мусора из камней и льда в Солнечной системе.

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