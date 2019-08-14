Осторожно, вас слушают! Facebook попал в громкий скандал с голосовыми сообщениями

Социальная сеть Facebook попала в громкий скандал после того, как выяснилось, что она наняла сотни подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей.

Сами исполнители рассказали, что они только слушали разговоры, порой непристойного содержания, но не знали, зачем это понадобилось компании, передает "Интерфакс-Украина".

"Так же, как Apple и Google, мы приостановили расшифровку аудио людьми более недели назад", - оправдались в Facebook.

Facebook попал в громкий Иллюстрация

Свои действия они пояснили тем, что пользователи, чьи сообщения прослушивались, просто выбирали вариант в приложении Facebook Messenger, предусматривающий расшифровку их голосовых сообщений.

В свою очередь, подрядчики якобы проверяли, правильно ли искусственный интеллект Facebook интерпретировал анонимные сообщения.

Выяснилось, что среди фирм, занимавшихся расшифровкой сообщений пользователей, компания TaskUs Inc.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Facebook заблокировали страницу сетевого мемориала "Книга памяти павших за Украину".

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