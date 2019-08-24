Никакой политики: Google ввел жесткое правило для сотрудников

Компания Google опубликовала обновленные внутренние правила для сотрудников, которые запрещают обсуждать политику и последние новости на рабочем месте, в том числе, мессенджерах.

Компания объясняет это тем, что такие диалоги "снижают эффективность рабочего процесса".

Google также объявил, что нанимает команду для модерирования обсуждений сотрудников на внутренних форумах, пишет The New York Times.

"Наша главная обязанность – выполнять работу, ради которой каждого из нас наняли, а не тратить рабочее время на дискуссии по нерабочим темам", - говорится в руководстве.

Новости Google посвятил дудл известному украинскому писателю

Ранее Google прославился корпоративной культурой, в которой сотрудникам предлагалось высказывать свое мнение и участвовать в различных дебатах. Однако в Силиконовой долине убедились, что побуждение сотрудников выступать на офисных форумах также может привести к неприятностям, пишет издание.

Публика впервые узнала о внутреннем недовольстве в Google после утечки поста сотрудника, в котором говорилось, что женщины менее подходят для профессии инженера, чем мужчины. Пост спровоцировал внутренний скандал, и Google уволил инженера, который написал его.

Этот инцидент побудил Google обновить свои правила на рабочем месте, чтобы дать сотрудникам возможность обеспечить Google "безопасной, продуктивной и инклюзивной средой для всех".

Один из скандалов в компании был связан с заявлениями бывшего сотрудника Google, что его уволили за консервативные взгляды и что компания стремилась помочь оппоненту президента Трампа на выборах 2020 года. После того, как было опубликовано интервью с этим человеком, Трамп написал в Твиттере, что предполагаемые действия Google были незаконными.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Google трижды проигнорировал Россию в пользу Украины.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал