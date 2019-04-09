Нибиру убьет Землю на Пасху? Астролог "отменила" смертельную угрозу

Если бы вариант с концом света на Пасху, 28 апреля 2019 года, был бы реальным, планета-убийца Нибиру уже находилась бы в Солнечной системе. Так, как она там не наблюдается, армагеддон маловероятен.

Такое мнение в интервью "Фактам" высказала астропсихолог Валентина Виттрок. По ее словам, ученые НАСА, приборы которых улавливают все, даже самые незначительные гравитации, пока ничего такого не зафиксировали.

"Приходилось слышать, что она может "прятаться" за Плутоном и даже за Солнцем, поэтому ее не видно, но это не соответствует истине. Если бы Нибиру находилась в Солнечной системе, не только астрономы, но и простые земляне уже почувствовали бы это на себе: она попросту сбила бы все "настройки", из-за чего все планеты, в том числе и наша, стали бы двигаться по-другому. Ничего подобного не произошло, а значит — посторонних небесных тел большого размера в Солнечной системе нет", – заверила она.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ и соцсетях поднялся новый ажиотаж вокруг так называемой планеты-убийцы Нибиру, которая якобы неумолимо приближается к Земле.

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