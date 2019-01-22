В работе популярного мессенджера произошел сбой по всему миру: что известно

Пользователи в нескольких странах мира пожаловались на сбои в мессенджере WhatsApp.

По данным сервиса Downdetector, проблемы в работе приложения возникли около 20:00 по Киеву, когда в сети не могли получать или отправлять сообщения.

На проблемы пожаловались жители Великобритании, Нидерландов, Германии, Швейцарии, Австрии, Испании, США, Мексики и Бразилии.

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В частности, пострадали Лондон, Бирмингем, Барселона, Гаага, Берлин, Вена, Гамбург, Венеция, Лиссабон, Рим, Стамбул. На территории США без связи остались Нью-Йорк, Вашингтон, Торонто, Сан Диего. Также на перебои в работе мессенджера пожаловались в Мексике, Эквадоре и многих городах Южной Америки.

В основном указывалась проблема с соединением. Также пользователи не могли получать или отправлять сообщения или и вовсе авторизоваться.

"WhatsApp работает по всему миру, серверы WhatsApp перешли из Америки в Англию, мы работаем над этой проблемой так быстро, как можем", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пользователей мессенджера предупреждали, что он отказался от поддержки некоторых популярныхоперационных сетей в 2019 году, потому на некоторых смартфонах WhatsApp не будет работать.

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