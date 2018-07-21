Украинский стартап собрал в Польше $4,5 млн

Стартап украинских разработчиков CallPage привлек в Польше внимание ряда инвестиционных фондов, собрав 17 миллионов злотых (порядка 4,5 млн долларов). Проект поддержали фонды Innovation Nest, Market One Capital и TDJ Pitango Ventures.

Подробности порталу AIN рассказал соучредитель проекта Ростислав Кнап.

Согласно идее автором проекта, CallPage работает следующим образом: пользователю сайта предлагают оставить свой номер, после чего в течение нескольких секунд его направляют на владельца сайта через VoIP-телефонию.

Главная ценность стартапа - скоринг-система оценки поведения пользователя на сайте, способная почти со 100% вероятностью предсказать, сделает клиент покупку или нет.

На данным момент продукт украинских разработчиков используют более 3 тысяч компаний по всему миру, количество пользователей услугой превысило 2 млн.

CallPage был основан три года назад украинцами Ростиславом Кнапом, Андреем Ткачевым и Сергеем Бутко.

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