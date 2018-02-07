"Цена на запуски ракетоносителя упала в два раза": Илон Маск "взгрел" РФ на миллиарды долларов

Американский предприниматель Илон Маск, который после семи лет испытаний во вторник, 6 февраля, запустил к Марсу одну из самых тяжелых ракет собственной компании SpaceX "Falcon Heavy", лишил Россию миллиардов долларов.

Об этом в своем Facebook написал блогер Семен Кабакаев.

"Только что Илон Маск взгрел Россию на миллиарды долларов. Почему? Россия занимала лидирующие позиции в мире по цене и стоимости запуска одного килограмма в космос. Причина в дешевом и некачественном ракетном оснащении. Практически все в мире обращались к РФ, экономия. Но всегда стоял вопрос возврата ступеней ракетоносителя, именно от этого зависел вопрос цены. До сегодняшнего запуска, они просто падали обратно на землю", - пояснил он.

"Теперь они смогут возвращаться на то место, которое запрограммировано с точностью до одного метра. Теперь цена на запуски упала в два раза", - подчеркнул Кабакаев.

Он предполагает, что все заказчики уйдут из РФ и перейдут к SpaceX, что приведет к потере Россией миллиардов долларов.

"Можете в своей РФ продолжать лепить петухов из г*вна",- добавил он.

Как сообщал "Обозреватель", Илон Маск раскрыл детали тайного бизнеса и показал "самый безопасный огнемет в мире".