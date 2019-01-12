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SpaceX запустил ракету Falcon-9 с 10 спутниками: захватывающие фото и видео

1.1тЧитать материал на украинском

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска 11 января успешно стартовала с авиабазы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, которая находится на берегу Тихого океана.

Как уточняется в пресс-службе компании, на ее борту находилось 10 коммуникационных спутников Iridium NEXT (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

После старта первая ступень ракеты благополучно приземлилась на плавучую платформу. Она уже использовалась в сентябре. Вес груза, который был выведен на низкую полярную орбиту, составил примерно 9600 кг (масса каждого спутника — около 860 кг). Вся миссия заняла 72 минуты.

SpaceX запустил ракету Falcon-9 с 10 спутниками: захватывающие фото и видео

SpaceX / Тwitter

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Iridium Communications – это международный оператор мобильной связи, который базируется в штате Вирджиния. Он намерен в партнерстве с франко-итальянской компанией Thales Alenia Space вывести на орбиту более 80 спутников связи. SpaceX должна запустить минимум 75 таких аппаратов. Нынешняя миссия является восьмой в рамках данной программы.

SpaceX запустил ракету Falcon-9 с 10 спутниками: захватывающие фото и видео

SpaceX / Тwitter

SpaceX запустил ракету Falcon-9 с 10 спутниками: захватывающие фото и видео

SpaceX / Тwitter

SpaceX запустил ракету Falcon-9 с 10 спутниками: захватывающие фото и видео

SpaceX / Тwitter

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Тема
Космос
Персона
Илон Маск
Место
США
Теги
SpaceXракеты
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Komikov Sergio
Komikov Sergio
Хули тут скажешь - красавчеГ...
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Он Алекс
Он Алекс
Пригожинские тролли, сейчас будут сравнивать достижения американской космонавтики и украинской .. свою скрепно ватную ухайдошили, остались батуты и попы
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Komikov Sergio
Komikov Sergio
Уже смешно при слове российская космонавтики.
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Котельников Вячеслав
Котельников Вячеслав
Он Алекс, украинская космонавтика????? А ты смешной)))
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