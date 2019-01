SpaceX запустил ракету Falcon-9 с 10 спутниками: захватывающие фото и видео

Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX Илона Маска 11 января успешно стартовала с авиабазы ВВС США Ванденберг в Калифорнии, которая находится на берегу Тихого океана.

Как уточняется в пресс-службе компании, на ее борту находилось 10 коммуникационных спутников Iridium NEXT (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

После старта первая ступень ракеты благополучно приземлилась на плавучую платформу. Она уже использовалась в сентябре. Вес груза, который был выведен на низкую полярную орбиту, составил примерно 9600 кг (масса каждого спутника — около 860 кг). Вся миссия заняла 72 минуты.

Iridium Communications – это международный оператор мобильной связи, который базируется в штате Вирджиния. Он намерен в партнерстве с франко-итальянской компанией Thales Alenia Space вывести на орбиту более 80 спутников связи. SpaceX должна запустить минимум 75 таких аппаратов. Нынешняя миссия является восьмой в рамках данной программы.

Falcon 9 launches 10 new @IridiumComm NEXT satellites to orbit; this was the eighth set of satellites in a series of 75 total satellites that SpaceX has launched for Iridium’s next generation global satellite constellation, Iridium NEXT. pic.twitter.com/FOiuiLTy2X