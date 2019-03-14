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Россия после позорного провала запустила Союз МС-12: подробности

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В России 14 марта успешно стартовала ракета-носитель "Союх-ФГ" с космодрома Байконур с пилотируемым кораблем "МС-12".

Как сообщает пресс-служба Роскосмос в Twitter, стыковка корабля с Международной космической станцией намечена на 15 марта в 04:07 по московскому времени (03:07 по Киеву) (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В 22:14:09 с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12". На его борту — космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук", – сказано в сообщении.

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Уточняется, что сброс двигательной установки САС, первой ступени ракеты-носителя и створок головного обтекателя прошел успешно. Вторая ступень штатно отделилась. Через 528 секунд после запуска корабль был выведен на целевую орбиту.

Россия после позорного провала запустила Союз МС-12: подробности

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Место
Россия
Теги
РоскосмоскосмосМКС
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Не кажи гоп! Це - кацапи. Це кончині ідіоти. Нічого там "нормального" немає і бути не може! Скоро все побачимо - місії точно пиздець!
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Белый господин
Белый господин
"Позорный провал" - это спасение экипажа аварийной системой? Ниу американцев ни у бандеровцев таких систем пока нет. Позора меньше, не так ли?
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