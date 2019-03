Россия после позорного провала запустила Союз МС-12: подробности

В России 14 марта успешно стартовала ракета-носитель "Союх-ФГ" с космодрома Байконур с пилотируемым кораблем "МС-12".

Как сообщает пресс-служба Роскосмос в Twitter, стыковка корабля с Международной космической станцией намечена на 15 марта в 04:07 по московскому времени (03:07 по Киеву) (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В 22:14:09 с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12". На его борту — космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук", – сказано в сообщении.

Уточняется, что сброс двигательной установки САС, первой ступени ракеты-носителя и створок головного обтекателя прошел успешно. Вторая ступень штатно отделилась. Через 528 секунд после запуска корабль был выведен на целевую орбиту.

#SoyuzMS12: T+08:48 min → third stage cut-off and separation of the Soyuz MS-12 spacecraft!



Alexey Ovchinin, Nick Hague (@AstroHague) and Christina Koch (@Astro_Christina) are on their way to the International @Space_Station.



Docking to ISS at 01:07 UTC on March 15 pic.twitter.com/tEVpoXrRFa