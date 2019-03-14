Россия после позорного провала запустила Союз МС-12: подробности

В России 14 марта успешно стартовала ракета-носитель "Союх-ФГ" с космодрома Байконур с пилотируемым кораблем "МС-12".
Как сообщает пресс-служба Роскосмос в Twitter, стыковка корабля с Международной космической станцией намечена на 15 марта в 04:07 по московскому времени (03:07 по Киеву) (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).
"В 22:14:09 с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12". На его борту — космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук", – сказано в сообщении.
#СоюзМС12: 528 секунд → корабль успешно выведен на целевую орбиту!— РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 березня 2019 р.
Алексей Овчинин, Ник Хейг (@AstroHague) и Кристина Кук (@Astro_Christina) направляются к Международной космической станции. Стыковка запланирована через 6 часов, в 04:07 мск 15 марта pic.twitter.com/7wWPLfYXNi
Уточняется, что сброс двигательной установки САС, первой ступени ракеты-носителя и створок головного обтекателя прошел успешно. Вторая ступень штатно отделилась. Через 528 секунд после запуска корабль был выведен на целевую орбиту.
#SoyuzMS12: T+08:48 min → third stage cut-off and separation of the Soyuz MS-12 spacecraft!— РОСКОСМОС (@roscosmos) 14 березня 2019 р.
Alexey Ovchinin, Nick Hague (@AstroHague) and Christina Koch (@Astro_Christina) are on their way to the International @Space_Station.
Docking to ISS at 01:07 UTC on March 15 pic.twitter.com/tEVpoXrRFa
Как сообщал OBOZREVATEL:
В октябре 2018 года во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ" к МКС из-за сбоя в датчике разделения первой и второй ступеней произошла авария.
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