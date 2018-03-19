"Превратимся в податливую массу": названа опасность секс-роботов для человечества

Массовое производство реалистичных сексуальных кукол может привести к непоправимым последствиям для всего человечества, в связи с чем будут стерты общепринятые половые нормы и произойдет "полная роботизация общества".

Реалистичные секс-роботы могут привести общество к отсутствию потребности у людей к живому общению. Человечество может превратиться в очень податливый материал, которым довольно легко манипулировать, навязывать смыслы, представления и желания, подавлять волю и инициативу. Об этом написал блогер и социолог Игорь Болошин, пишут Дни.Ру.

"Не долго осталось ждать, когда на рынке появятся самые настоящие андроиды, предназначенные для плотских утех. Сейчас технологии реалистичного внешнего вида, умения двигаться и общаться посредством "искусственного интеллекта" разрознены и дороги. Но их объединение, удешевление и массовость не за горами. Добавьте к этому еще и возможность доставлять неописуемое чувственное удовольствие путем воздействия на нервную систему – это "оставит позади" ощущения, которые можно получить с реальным человеком. В наш век это, скорее всего, станет популярной альтернативой затратному и не всегда комфортному живому общению", - отметил Болошин.

Секс-роботы Nn.by

Также он добавил, что в ближайшую пару десятилетий в жизнь всего человечества будет активно врываться виртуальная реальность, которая становится все более доступней и разнообразней. Специальный VR-порно контент и различные приспособления уже несколько лет как существуют и продолжают динамично развиваться, при этом становясь все более дешевыми, обретая популярность в ряде развитых стран. Это может повлечь за собой постепенную "роботизацию" и, как следствие, замещения людей техникой.

"Куда это может все вести? Рассмотрим вопрос с точки зрения прогресса и тех изменений, которые нас ждут в ближайшем будущем. По всей видимости, человечество ждет бурная роботизация. Разумеется, до "тотального" замещения людей еще очень далеко, техника недостаточно развита и останется еще множество областей, где нужно будет мыслить и созидать "по-человечески". Машинам, скорее всего, это будет недоступно еще очень и очень долго. А вот беспилотные автомобили, автономные конвейеры по производству чего угодно, строительные "принтеры", – это уже практически завтрашний день", -подытожил блогер.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Великобритании открылся первый в мире бордель с секс-роботами, где клиент может не только испробовать весь их функционал, но и по желании приобрести себе понравившуюся модель.