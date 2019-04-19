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Потенциально опасный: к Земле вплотную приблизился огромный астероид

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Потенциально опасный астероид GC6 размером с дом приблизился к Земле на расстояние чуть больше 200 тысяч километров, что составляет почти половину расстояния до Луны.

Астероид был замечен еще 9 апреля. Спустя 10 дней, 19 апреля он максимально приблизился к планете. Об этом сообщает портал Space.com со ссылкой на данные NASA.

В 9:41 по киевскому времени он подошел на ближайшее от Земли расстояние траектории своего полета – 219 тысяч километров.

Потенциально опасный: к Земле вплотную приблизился огромный астероид

Рixabay

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Поведение непредсказуемо: ученые предупредили о страшном астероиде, несущемся к Земле

Скорость полета астероида в этот момент составляла около 20,3 тысячи километров в час. NASA классифицировало астероид как "потенциально опасный околоземной объект".

Как сообщал OBOZREVATEL, системы заметили астероид до критического приближения к Земле, что бывает крайне редко. Это случилось при астрономическом обзоре в обсерватории Маунт-Леммон, штат Аризона, США.

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